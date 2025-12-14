2025Ç¯12·î10Æü¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢À¯ÉÜ¤¬¶Ø»ßÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡¦Reddit¤¬¡¢¡Ö·ûË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿À¯¼£Åª¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹âÅùºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Reddit files