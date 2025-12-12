インフルエンザの感染拡大などにより献血者が減り輸血用血液が不足しているとし県赤十字血液センターでは献血を呼びかけています。県赤十字血液センターによりますと9月以降、例年に比べて輸血使用量が増えている一方で、ここ最近では、インフルエンザの感染拡大などにより献血者数が減っていて12月9日時点で400mL献血で135人分が不足している状況です。県赤十字血液センターでは県内各地に献血バスを巡回させ協