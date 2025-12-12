ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 令和ロマンくるま、慶応義塾大学を中退した理由「1回ミスっちゃった… 高比良くるま 令和ロマン 慶応義塾高等学校 ナリナリドットコム 令和ロマンくるま、慶応義塾大学を中退した理由「1回ミスっちゃったら…」 2025年12月12日 16時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「世界の果てに、くるま置いてきた」の特別映像が公開された 高比良くるまが慶応大学中退の背景として、単位申請の失敗に言及 「1回ミスっちゃったらもういいやっていうか」と当時について振り返った 記事を読む おすすめ記事 今年の漢字は「熊」に決定 京都・清水寺で発表 2025年12月12日 14時5分 俳優・望月祐治さんが死去 所属事務所が発表「未だ信じられません」 舞台「イケメン戦国」など出演 2025年12月12日 13時34分 「THE FIRST TAKE」初の演歌披露 氷川きよし「きよしのズンドコ節」歴史刻む 2025年12月12日 4時0分 《テレビ朝日本社から転落》規制線とブルーシートで覆われた現場…テレ朝社員は「屋上には天気予報コーナーのスタッフらがいた時間帯だった」 2025年12月11日 13時15分 張本智和に香港のファンから大歓声 中国語で「皆さんにごあいさつします」と呼びかける 「お互いの応援がたくさんあった気持ちのいい試合」 2025年12月11日 21時44分