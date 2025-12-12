Image: DavideAngelini / Shutterstock.com 米シンクタンクのピュー研究所が、10代のAI使用を調査したレポートを公開。回答者の3分の2が、AIを利用した経験があることがわかりました。今回の調査対象となったのは、13歳から17歳。3分の2がAI利用経験あり、10人に3人は日常的に使用、16％は毎日数回、または常に使用していると回答しました。10代が使うのはChatGPT若者から最も広く利用されて