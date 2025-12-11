中国でヒットしているアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章 猗窩座再来」の上映が延長されず、11日、公開最終日を迎えたことがわかりました。アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章 猗窩座再来」は、先月14日に中国でも公開され、これまでの興行収入はおよそ6億7700万元、日本円で150億円と好調でした。中国でヒット作は上映が延長されることが多いものの、映画の公式SNSは、11日が最終上映日であると明らかにし