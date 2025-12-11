クマによる被害が多発している秋田県の鈴木健太知事が2025年12月11日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見し、現状を説明した。鈴木氏は、最近は人を恐れない「新世代グマ」が増えていると説明。23年にクマが大量出没した際に、人や市街地が怖くないことを学習したことが影響しているとみており、「他県でもいずれ起こりうる」と警鐘を鳴らした。2025年だけで66人の人身被害、4人が死亡鈴木氏によると、25年は12月7日時点