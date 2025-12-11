衆院の築山信彦事務総長（右から3人目）に「空室税」導入法案を提出する国民民主党の議員ら＝11日午後、国会国民民主党は11日、住宅価格の高騰対策として、居住目的でない住宅に課税する「空室税」導入法案を衆院に提出した。投機的な取引により住宅価格が高騰している地域を対象に、市町村が「非居住住宅税」を課すことができると定めた。各党に賛同を呼びかける。浜口誠政調会長は提出後、記者団に「国民から住宅事情や不動