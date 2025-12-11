ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 国民民主党が「空室税」導入法案を提出「価格高騰を抑止したい」 国民民主党 税金 家賃 時事ニュース 共同通信 国民民主党が「空室税」導入法案を提出「価格高騰を抑止したい」 2025年12月11日 18時33分 リンクをコピーする 衆院の築山信彦事務総長（右から3人目）に「空室税」導入法案を提出する国民民主党の議員ら＝11日午後、国会国民民主党は11日、住宅価格の高騰対策として、居住目的でない住宅に課税する「空室税」導入法案を衆院に提出した。投機的な取引により住宅価格が高騰している地域を対象に、市町村が「非居住住宅税」を課すことができると定めた。各党に賛同を呼びかける。浜口誠政調会長は提出後、記者団に「国民から住宅事情や不動 記事を読む おすすめ記事 年収の壁、2年ごとに物価反映 政府、与党が検討 2025年12月10日 11時16分 ドル円は一時１５５円４９銭まで上昇、ドル高優勢＝ＮＹ為替概況 2025年12月6日 7時22分 総合経済対策で消費者物価０・１〜０・２％ポイント押し上げ…政府が試算公表 2025年12月5日 19時1分 【高市自民】「子育て罰金」話題の高校生扶養控除の縮減 国民民主ママ議員、本会議質問でも「許すまじ！」「撤回指示して！」 2025年12月9日 12時14分 ふるさと納税は“金持ち優遇”か“高額納税者のガス抜き”か、「税控除に上限設定」への変更案で分かれる賛否 2025年12月11日 6時0分