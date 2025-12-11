アヤックスが日本代表DF冨安健洋の獲得に動いていることに疑問符を投げかけているようだ。10日、オランダメディア『voetbalprimeur』が伝えている。アヤックスはエールディヴィジで首位PSVとは勝ち点「14」差で4位に位置しているほか、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズでは10日に行われた第6節のカラバフ戦で初勝利（4−2）を収めたものの、5連敗スタートを喫して低迷している状況から、守備陣の補強を検討しており