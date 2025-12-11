おおいた冬の事故ゼロ運動が11日から始まり、豊後高田市で保育園の園児たちが交通安全を呼びかけました。 【写真を見る】おおいた冬の事故ゼロ運動始まる “早めのライト点灯” 園児が交通安全呼びかけ大分 おおいた冬の事故ゼロ運動は交通事故が多発傾向にある年末年始に向けて、夕暮れ時と夜間の交通事故防止などを重点項目に掲げています。 これに合わせて11日、豊後高田市の交差点では警察や、さわらび保育園の園児およそ