チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第6節が10日に行われ、クラブ・ブルッヘ（ベルギー）とアーセナル（イングランド）が対戦した。リーグフェーズ開幕から唯一の5連勝を飾り、ここまでわずか1失点と安定感が際立つアーセナル。前節はバイエルンとの全勝対決を3−1で制し、決勝トーナメント進出を大きく手繰り寄せた。6連勝をかけて対戦するのはベルギーの名門クラブ・ブルッヘ。ここまで1勝1分３敗という成績に留まって