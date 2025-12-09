佐藤直は今季自己最多の104試合に出場もソフトバンクの佐藤直樹外野手が9日、現役ドラフトで楽天に移籍することが決まった。永井智浩・球団統括本部統括副本部長兼編成育成本部本部長は同日、みずほPayPayドームで取材に応じた。佐藤直は報徳学園高、JR西日本を経て2019年ドラフト1位でソフトバンクに入団。俊足と強肩を武器に2年目の2021年から1軍で試合出場を重ねると、今季は自己最多の104試合に出場。打率.239、5本塁打、1