女優の小芝風花（28歳）が、12月8日に放送されたバラエティ番組「世界まる見え！テレビ特捜部」（日本テレビ系）に出演。自宅のお気に入りの場所として「トイレ」を挙げた。この日、岩田絵里奈アナから「小芝さんは自宅にお気に入りの場所があるんですか？」とたずねると、小芝は「トイレが大好きで。落ち着くんですよね」と答え、「毎朝、マンガ読んだり、動画見たりするんです。トイレで。気付いたら20〜30分経ってて。『あっ、