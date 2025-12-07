È¡´Û»Ô¤Î»û¤Ç¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢»öÌ³°÷¤Î½÷À­¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÌÚÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¡´Û»ÔÀÄÌøÄ®¤Î»û¤Ç¸áÁ°8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»öÌ³°÷¤Î70Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤ËÌÚÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÆ¬¤òÊ£¿ô²ó²¥¤é¤ì¡¢Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤¹¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À­¤ò²¥¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ï»û¤ÎÃæ¤òÊª¿§¤·¤¿¤¢¤ÈÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÊý¤ò