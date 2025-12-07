ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤Ï¡¢¹ð¼¨Æü¤Î2025Ç¯12·î7Æü¤Ë»ÔÆâ¤ÇÂè°ìÀ¼¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö噓¤Ä¤­¡×¤Ê¤É¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤ëÈ¿ÂÐÇÉ¤â¸½¤ì¤¿¡£È¿ÂÐÇÉ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î»ÑÀª¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼·×²è¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤òºÆÅÙÁÊ¤¨¤¿¡£»þÀÞÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó20Ì¾Á°¸å¤Î»Ù±ç¼Ô¤ä»ÔÌ±¤¬¸«¤¨¤¿°ìÊý