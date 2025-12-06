【ベルリン＝工藤彩香】ドイツ連邦議会（下院）は５日、軍の兵力増強に向けた新たな兵役法案を賛成多数で可決した。志願制は維持しつつ、１８歳になる男性全員に適性検査を義務づける。志願兵が目標数に達しない場合、議会が別途、抽選などによる徴兵を法律で定める仕組みだ。連邦参議院（上院）の承認を経て、来年１月に施行する。ドイツは２０１１年に徴兵制を停止したが、ロシアによるウクライナ侵略などを受け、軍備増強が