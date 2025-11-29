フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、巨人が２８日にオコエ瑠偉外野手が自由契約となることを発表したことを報じた。海外挑戦などを含めて、オコエ本人の選択肢を広げるために双方合意の下で保留者名簿に掲載しないことを決まった。楽天から現役ドラフトで巨人加入３年目の今季は６１試合に出場