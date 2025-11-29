ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 高市首相の答弁 火種をまいた立憲民主党の「マッチポンプ」に批判集… 時事ニュース 立憲民主党 ゴシップ 高市早苗内閣 週刊女性PRIME 高市首相の答弁 火種をまいた立憲民主党の「マッチポンプ」に批判集まる 2025年11月29日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立憲・野田佳彦代表の発言が波紋を呼んでいると週刊女性PRIMEが報じた 党首討論で、高市首相の答弁騒動の「幕引き」を図ろうとする発言をしたそう 騒動の「火種」は立憲にあり、マッチポンプと言われても仕方ないとの見方も 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 「ミーモモンって何？」夫に渡した買い物メモが、謎解きに……4児の母の“殴り書き”が大波紋 2025年11月28日 11時45分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分