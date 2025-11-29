11月26日に行われた高市早苗首相との党首討論における立憲民主党・野田佳彦代表の発言が波紋を呼んでいる。

【写真】国会審議中に“あり得ない態度”をとる立憲民主党議員

立憲・岡田議員が引き出した台湾有事答弁

高市氏は、11月7日の国会で台湾近海で中国軍が海上封鎖行った場合について、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態になりうる」と発言し批判を集め、日中関係の悪化を招いている。

「党首討論で野田氏は、高市氏の発言は『明らかに総理の独断で出てきた』と批判。これに高市氏が『具体的な事例を挙げて聞かれましたので、その範囲で誠実にお答えをした』『個別具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合して判断する』と発言しました。党首討論後に野田氏は、高市氏があまり具体例を出さないようになったため『（発言は）事実上の撤回をしたと受け止めた』とコメントしました」（政治ジャーナリスト、以下同）

これにはネット上で《この話を追及しても世論が動かない上に岡田克也が悪いという論調が盛り上がってしまうから幕引きしたいんだろうね》といった声が並ぶ。

本来ならば野党第一党として高市氏の発言を厳しく追求する立場であるはずの野田氏が“幕引き”を図ろうとする背景には、問題となった発言の“火種”が立憲民主党にあるからだという。

「高市氏の台湾有事をめぐる“存立危機事態”発言は11月7日の衆議院予算委員会の場で飛び出しました。立憲民主党の岡田克也氏が、高市氏にどういった場合に存立危機事態になりうるかをしつこく質問を繰り返し、高市氏が『戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る』などと回答。この発言が台湾有事に関する踏み込んだ発言として問題となりました」

岡田氏は、あえて高市氏から“存立危機事態”発言を引き出したようにも見えるため、ネット上では「岡田氏がしつこいせい」と見る声も生じている。

「今回、野田氏は『言葉尻をとらえて何か掘り下げて、日中関係が悪くなるということはまったく望んでいない』ともコメントしています。なんとか騒動を沈静化させたい思いも感じられますが、自らの党の議員がけしかけた質問から出た発言を鎮めようとする姿勢は“マッチポンプ”と言われても仕方ありません」

与党だけでなく、野党第一党の立憲民主党にも国民から厳しい視線が注がれているのだ。