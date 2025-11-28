11月27日、ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」元メンバーで俳優の三山凌輝（26）がインスタグラムでライブ配信を実施。新会社の設立などを報告し、新たな門出を報告した。三山は配信で、俳優業のオファーを受けていることを明かしながら、来年からソロアーティストとして本格的な活動を開始すると報告。歌唱やダンス、ラップなどマルチに活動するとし、「めちゃくちゃ楽しみにしていただけたらいいかなと思います」と呼びかけた。