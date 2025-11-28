ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 香港の高層住宅で発生した大規模火災 少なくとも128人の死亡確認 火事・火災 香港 FNNプライムオンライン 香港の高層住宅で発生した大規模火災 少なくとも128人の死亡確認 2025年11月28日 16時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 香港の消防当局が28日、高層住宅で発生した大規模火災について発表した 少なくとも128人の死亡が確認され、200人と連絡が取れないとのこと 被害があった建物の火災報知器が正常に作動していなかったことも明かした 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 31歳妊婦がはねられ死亡した事故…重い障害負った赤ちゃんへの過失運転致傷罪での立件断念 名古屋地検 2025年11月28日 17時10分 「部屋にいる彼が全裸でこっちを見ていた」両腕、背中、首にタトゥーを彫った木村斗哉容疑者（22）の“異様な行動”《埼玉老人ホーム殺人》 2025年11月28日 11時0分