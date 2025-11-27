暴走するヴァーデフール独外相10月、ヴァーデフール独外相（CDU・キリスト教民主同盟）の訪中がドタキャンになった話は、11月2日付の本欄で書いた。氏が世界のあちこちで中国の悪口を言ったので、訪中しても中国の要人が誰も会ってくれなくなってしまったからだ。では、ヴァーデフール氏は何を言ったか？たとえば8月の訪日では、「中国はインド太平洋で優位な立場を主張し、国際法上の原則を脅かそうとしている」と言い、その後