『刀剣乱舞ONLINE』のジェルネイルシールシリーズ第5弾が、2026年3月7日（土）に発売されます！今回の新作は、軽装姿をモチーフにした10種のオリジナルデザインで登場。柔らかな質感のジェルネイルシールは、硬化不要で貼るだけでツヤツヤのネイルが完成。さらに、発売を記念してラムコーポレーション公式X（旧Twitter）で、ジェルネイルシール全10種が当たるプレゼントキャンペー