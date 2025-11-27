『刀剣乱舞ONLINE』新ジェルネイルシール、2026年3月発売！

『刀剣乱舞ONLINE』のジェルネイルシールシリーズ第5弾が、2026年3月7日（土）に発売されます！今回の新作は、軽装姿をモチーフにした10種のオリジナルデザインで登場。柔らかな質感のジェルネイルシールは、硬化不要で貼るだけでツヤツヤのネイルが完成。さらに、発売を記念してラムコーポレーション公式X（旧Twitter）で、ジェルネイルシール全10種が当たるプレゼントキャンペーンも実施中です。

『刀剣乱舞ONLINE』ジェルネイルシールの新デザイン

『刀剣乱舞ONLINE』ジェルネイルシールの第5弾では、10種類のデザインが登場。それぞれ、ゲーム内のキャラクターたちが軽装姿で描かれており、ファンにはたまらないアイテムとなっています。

今回のジェルネイルシールは、博多藤四郎や明石国行、蛍丸などの人気キャラクターをモチーフにしており、ウレタン樹脂素材を使用した高品質なシール。

貼るだけでツヤツヤの仕上がりになるため、忙しい日々でも簡単に美しいネイルを楽しむことができます。

ジェルネイルシールの魅力と使いやすさ

ジェルネイルシールは、ライトでの硬化が不要で、貼るだけでツヤツヤの仕上がりを実現。約24枚入りで、さまざまなサイズに合わせてカットできるので、指先を美しく演出できます。

また、柔らかな質感で剥がれにくく、長時間キープできる点が魅力。忙しい時でもサッとネイルを楽しめるので、日常使いにぴったりです。

これまでのシリーズに加え、ファンには見逃せない新デザインのジェルネイルシールが登場し、さらに人気が高まりそうです。

発売記念！X（旧Twitter）で特典キャンペーン

『刀剣乱舞ONLINE』ジェルネイルシール第5弾の発売を記念して、ラムコーポレーション公式X（旧Twitter）で特典キャンペーンが実施中！

Xで「@ram_ramcorp」をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様にジェルネイルシール10種セットが当たります。

プレゼントキャンペーンは2026年11月26日（水）から12月14日（日）までの期間限定。気になる方は早めにチェックして、豪華特典を手に入れましょう！

『刀剣乱舞ONLINE』ジェルネイルシールで指先を彩ろう！



『刀剣乱舞ONLINE』ジェルネイルシール第5弾は、シリーズファン必見のアイテム！

10種類の新デザインが登場し、軽装姿のキャラクターたちをモチーフにしたジェルネイルシールで、指先を華やかに彩ることができます。

予約販売も開始されており、発売記念の特典キャンペーンも実施中。日常使いにぴったりのジェルネイルシールで、刀剣乱舞の世界を感じながら、毎日をもっと楽しんでみてください。