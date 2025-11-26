助川電気工業が大幅反発。共同通信社が２５日、「次世代エネルギーとして期待される核融合発電の研究開発を加速するため、政府が総額１千億円超を投じる方針を固めたことが２５日、政府関係者への取材で分かった」と報じた。これを受け、きょうのマーケットでは核融合関連に位置づけられる銘柄群に思惑的な物色が広がっている。助川電気をはじめ、神島化学工業、木村化工機などが高い。 （注）タイトル末尾の「◇