ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、報道各社のオンライン合同インタビューに対応。様々な周囲の声との向き合い方について明かした。打では打率.282、自己最多の55本塁打で102打点を記録し、投手としても右肘トミー・ジョン手術から復帰し、着実に試合をつくった。投打に渡る活躍でチームをワールドシリーズ連覇に導いた大谷だが、現地メディアのネガティブな報道、周囲の声が沸き起こることもあった。シ