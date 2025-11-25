シュークリーム専門店『ビアードパパ』は、2025年12月1日から31日までの間、「プレミアム北海道生クリームシュー」(税込320円)を全国の店舗で販売する。冬季限定商品として毎年人気のメニューで、2024年には、多い日で1日に約8万6,000個を販売したという。◆「プレミアム北海道生クリームシュー」コクのある北海道産純生クリームに、香り高いバニラを加え風味豊かに仕上げた。口どけの良い上品な味わいのクリームは、サクサク食感