千葉市美浜区で落ち葉などが燃える火事が6件相次ぎました。警察は、放火の可能性があるとみて現場近くにいた男性から話を聞いています。【映像】燃えた木の枝など（現場の様子）22日午前4時ごろ、千葉市美浜区の幕張海浜公園で「立ち木が燃えている」と近くを通りかかった男性から119番通報がありました。警察によりますと、落ち葉や剪定された木の枝などが燃えていたということです。公園では午前4時ごろから約2時間で落ち