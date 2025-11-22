2016年には巨人で4試合のみプレーレンジャーズは21日（日本時間22日）、アドリス・ガルシア外野手に対して来季の契約を提示しない「ノンテンダー」としたと発表した。2023年には当時エンゼルスの大谷翔平投手（現ドジャース）と本塁打王を争ったが、最近2年間は数字を落としていた。メジャー登録40人枠に入る選手のうち、控え選手や契約がコストに見合わなくなった選手などが「ノンテンダー」の対象となる。FAとなって来季の所