£±Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ£±£°²¯±ß¤¬Åö¤¿¤ëÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤Ï£±Åù¤Î£·²¯±ß¤¬£²£³ËÜ¡¢Á°¸å¾Þ¤Î£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤¬£´£¶ËÜ¤Ç£±Åù¤ÈÁ°¸å¾Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£±£°²¯±ß¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È£±Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÅöÁª¤ÏÌó£±£¸£¸Ëü£±ÀéËÜ¤¢¤ê¡¢µîÇ¯¤Î¤ª¤è¤½£²¡¥£·ÇÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¡Ö¼ÖÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥éー¥ê¡×¡Ö¿·¤·¤¤¼Ö