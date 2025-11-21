シンガー・ソングライター長渕剛（69）が21日、自身の公式サイトを通じ、15日のライブ公演が中止となった体調不良の病名を明かした。長渕は15日の愛知公演を中止。公式サイトを通じ「本日早朝より長渕剛が体調不良を訴え病院にて治療しておりましたが、医師からの診断のうえ本日の公演は危険と判断した為、やむを得ず本日の公演は中止する事となりました」と発表していた。今回、「15日に、名古屋市内の医療機関にて緊急処置を受