台湾有事に関する総理答弁をめぐり、中国の反発は日を追うごとにエスカレートしています。中国軍がいま、高市総理とみられる人物を題材にした“風刺画”をSNS上に相次ぎ投稿。スパイの摘発を担う国家安全省も、日本人の摘発をちらつかせ、取締りを強化すると発表しました。日中関係の溝が深まる中、総理答弁の撤回は行われるのでしょうか？【写真を見る】中国軍が投稿、高市総理とみられる人物を題材にした“風刺画”日本人摘発も