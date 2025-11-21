２１日に東京ドームで「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が開催され、松井秀喜・ヤンキースＧＭ特別アドバイザーがお別れの言葉を送った。松井氏は「。監督へのお別れの言葉２回目です。同じ方にお別れの言葉を2回お伝えするのは、私の人生でこれが最初で最後だと思います。それも長嶋茂雄だからですね。長嶋茂雄の存在は大きすぎます。私は今でもその背中を遠くから眺めているだけです。私をジャイアンツに導い