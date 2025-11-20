大相撲九州場所12日目（2025年11月20日福岡国際センター）2場所連続優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が、関脇・王鵬（25＝大嶽部屋）を寄り切りで下した。連敗を止めて10勝目を挙げた。「落ち着いて、しっかり慌てず取れた」。王鵬の右喉輪で上体を起こされたが、耐えて「左のおっつけが、さえていた。昨日、おとといと左からの攻めができなかったので厳しくいけた」と強烈な左おっつけで前進。右を差して