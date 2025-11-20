11月18日、9人組アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太、阿部亮平、ラウールがタイを訪れた。衣装の胸元につけられたブラックリボンにファンが気づき、その細やかな気遣いに称賛の声が寄せられている。3人は、タイ・バンコクで11月18日から28日まで開催されているポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』に出席するため、現地を訪問。同イベントはソウル、台北での開催を経て、今後は大阪や東京でもおこなわれる予定だ。