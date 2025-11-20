《「スマホが無いと生きていけない社会」にしたいのでしょうね。芝居のチラシからも、どんどん地図が消えています》11月19日、俳優の辰巳琢郎がXにこう投稿した。辰巳は、あるユーザーが前日に投稿した内容をリポストする形でこのような苦言を呈したのだ。辰巳が引用した同ユーザーの投稿は、次のようなものだった。《こういうスマホ至上主義に危機感があります。何をケチりたくてこんなことするんでしょうか。敢えて崩壊しや