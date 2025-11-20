韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）の元メンバー・クリス（本名：ウー・イーファン＝３５）が２０２３年、中国で未成年者性的暴行の疑いにより収監されたと伝えられたが、最近刑務所で死亡したという噂が、中国本土でＳＮＳを揺るがしていると現地時間の１８日、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストが報じた。同メディアはＳＮＳの投稿を引用し「クリスが、刑務所内で組織の要求を満たせなかったために死亡し