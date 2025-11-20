バーガーチェーン「モスバーガー」は11月25日15時から、Webサイトで「2026モス福袋」(税込5,000円)の予約受付を開始する。「2026モス福袋」は、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」&「クロミ」とのコラボレーションを展開。5,000円分の食事補助券に、コラボグッズ3点が入っている。事前予約は11月25日15時〜12月24日の期間中、Webサイトのみで受け付ける。販売期間は12月30日〜2026年2月28日。数量限定のため、予約期