立憲民主党の小西洋之参院議員が2025年11月16日、実業家の堀江貴文氏のYouTubeチャンネルで生配信された政治討論番組「ホリエモンのそれってどうなの！？」に出演。高市早苗首相批判を展開したものの、堀江氏が困惑する事態となった。「総理大臣としての仕事を自分でマネジメントできていない」番組には小西議員のほか、公明党の岡本三成衆院議員、国民民主党の深作ヘスス衆院議員、自民党の細野豪志衆院議員といった政治家が参加