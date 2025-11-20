立憲民主党の小西洋之参院議員が2025年11月16日、実業家の堀江貴文氏のYouTubeチャンネルで生配信された政治討論番組「ホリエモンのそれってどうなの！？」に出演。高市早苗首相批判を展開したものの、堀江氏が困惑する事態となった。

「総理大臣としての仕事を自分でマネジメントできていない」

番組には小西議員のほか、公明党の岡本三成衆院議員、国民民主党の深作ヘスス衆院議員、自民党の細野豪志衆院議員といった政治家が参加していた。

番組では各議員が高市首相の政治的判断に対する印象などを述べていたが、その中で小西議員は7日の衆院予算委員会での台湾有事をめぐる「存立危機事態」発言について何度も言及。「踏み外した発言をしちゃった」と指摘した。

さらに小西議員は「原因が問題」だとし、高市首相が夜中3時に首相公邸に入って自身で答弁書を読み込んでいることに触れ、「ありえないです、それは」と批判。「高市さんが総理大臣としての仕事を自分でマネジメントできていない」とし、「答弁書を頭からひとりで読む政治家なんていないわけですよ」と笑いながら指摘していた。

「だから......言ってることが支離滅裂」

さらに小西議員は「塾で子どもに......」などと例えて説明し始めたが言葉が上手く続かず。堀江氏が「なにが言いたいの？ 効率が悪いって言いたいってこと？」と助け舟を出した。

すると小西議員は、今度は「たとえば自分で経営の判断をするときに、プロの職員とか役員とかをまったく置かずに自分の判断だけで、会見の専門家でもなんでもない社長さんが判断するみたいなこと......」と言い出し、堀江氏が「それはさ、会社経営分かってねーんだからさ。適当なこと言うなよって思いますけど」と諭すように指摘した。

さらに堀江氏が「僕は全部読んでましたよ」と言うと、小西議員は「じゃあホリエモンさんは会計のことも全部分かってやってる......？」と質問。堀江氏は「だから、社長が会計分かんなくて仕事出来るかっちゅう話です」と呆れていた。

これに小西議員が「いや、できないと思いますよ」と即答すると、堀江氏は「だから......言ってることが支離滅裂」「なにを言ってるか分からないけど、なにを批判してるんすか？」と戸惑っていた。

この動画のコメント欄には、「小西はとにかく高市さんを批判したいだけ」「こにたん、終始悪口で不快」という声が集まっていた。