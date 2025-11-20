今日20日、水戸で「初雪」が観測されました。平年より29日早く、昨年より23日早い初雪。関東では今シーズン初めての初雪です。今日20日、水戸で「初雪」が観測されました。平年より29日も早く、昨年より23日早い初雪です。関東では今シーズン初めての初雪となりました。なお、関東甲信の地方気象台(水戸・宇都宮・前橋・熊谷・銚子・横浜・甲府・長野)では、人が目視で行ってきた天気や大気現象、視程の観測を2019年2月1日より自動