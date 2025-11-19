サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、出力2にダウンスケーラーを搭載し、4Kと1080pなど異解像度のディスプレイを最適表示で同時接続可能な4K/60Hz・HDR対応のHDMI分配器（2分配）「400-VGA030」を発売した。■解像度の異なる2台のディスプレイを接続し同時出力できる本製品は、解像度の異なる2台のディスプレイを接続し同時出力することも可能なHDMI分配器。1台のHDMI機器の信号を高画質・高音