大分市佐賀関 170棟以上が燃えるという甚大な被害となっている大分市佐賀関の火事。発生からこれまでの動きをまとめました。 港町が真っ赤に燃え上がりサイレンが響き渡りました。大分市佐賀関で火事が発生したのは18日午後5時40分頃。窓から炎が勢いよく噴き出し暗闇の中でも真っ黒とわかる煙がもうもうと立ち上っています。 ◆TOS梅田雄一郎記者（18日夜）「火災の発生から2時間以上がたちましたがいまもなお激しい炎が