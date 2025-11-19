自身がCMに出演している木下グループのイベントに出席し、大谷らについて語る米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督＝19日、東京都内米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は19日、所属する大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場について「投手は体に負担がかかってしまうが（出場可否は）彼らが決めること。出場するとなったら全力でサポートしたい」と語った。自身がCMに出