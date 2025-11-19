金の価格が高騰する中、アメリカニューヨークで重さおよそ100キロの「黄金のトイレ」が競売にかけられ、落札された。ニューヨークのサザビーズで18日、「アメリカ」と題された「黄金のトイレ」がオークションにかけられた。イタリアのアーティスト、マウリツィオ・カテラン氏の作品。トイレは18金で、重さは約100キロ。実際に水を流すこともできる。金の価格が高騰する中、使われた「金」の時価とほぼ変わらない1000万ドル（日本