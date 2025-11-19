きょう（２０２５年１１月１９日）、北海道千歳市の整骨院兼住宅が全焼し、焼け跡から性別不明の3人の遺体が見つかりました。火事があったのは千歳市日の出5丁目の整骨院兼住宅です。（１９日）午前1時20分ごろ、目撃者から「建物が燃えている」という趣旨の通報が消防にありました。警察によりますと、整骨院兼住宅は2階建てで家族3人が暮らしているとみられますが、焼け跡から性別不明の3人の遺体が見つかったということです。整