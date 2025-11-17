ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 20歳女性にわいせつ行為をして殺害「指摘された」強い異常な性欲 裁判 脅迫 新潟県 わいせつ・性犯罪 国内の事件・事故 FRIDAYデジタル 20歳女性にわいせつ行為をして殺害「指摘された」強い異常な性欲 2025年11月17日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2度目の無期懲役の判決が言い渡された42歳男について、FRIDAYが報じた 新潟県新発田市で2014年、20歳女性に性的暴行を加え、命を奪ったとされる 検察側は公判で、「極めて強い異常な性欲の持ち主」と男を責め立てた 記事を読む おすすめ記事 【写真あり】「ホテルですか？」痩せほそったカラダはどう見ても60歳超…新宿歌舞伎町で3000円で客を取る『高齢たちんぼ』の壮絶人生 2025年11月14日 17時10分 北川景子から出た若者言葉に驚きの声「イメージ無いわ〜」「吹いた」「夫婦はやっぱり似るのかな」 2025年11月16日 21時45分 「総理という立場で踏み込んでしまった、踏み越えてしまった」…高市早苗首相「存立危機事態」国会答弁…「サンモニ」膳場貴子アナが見解 2025年11月16日 8時40分 赤坂の女性歌手刺傷事件 刺したと思われる男は自転車で逃走か 2025年11月16日 18時33分 中国航空大手3社 日本行きキャンセル無料で対応 渡航自粛受け 2025年11月15日 19時52分