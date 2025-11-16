投資をしている人にとっては利便性が高い、証券口座と連携した銀行預金。同じ証券でも銀行によって金利が異なり、その差が顕著になりつつあるのをご存じだろうか。（消費経済ジャーナリスト松崎のり子）開始から1カ月で残高3000億円を突破「SBIハイパー預金」はなぜ人気？高市政権のスタートとともに、日経平均は5万円を軽々と突破。投資意欲はますます過熱しそうだ。その一方で注目を集めている「預金」がある。SBI新生銀行