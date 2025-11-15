デフリンピックは競技も続々と始まっています。女子サッカーでは、日本代表が初戦で世界一の強豪・アメリカと激突。試合前にはブルーインパルスが展示飛行を行い華を添えました。航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」による華麗な編隊飛行で始まった女子サッカーの予選リーグ初戦。阿部菜摘選手の姉：妹が阿部菜摘で（試合に）出るんですけど、チーム一丸となって頑張っているのも知っているので、やってくれる