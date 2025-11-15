10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£11¡¿22¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ¸å¤Î·èÀï²ó¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ú´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡Û¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷ÅöÆü¤Ë¤Ï¥­¥ã¥¹¥È3¿Í¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÈÇ¥é¥¸¥ª¤òYouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥é¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°