¡Ú¥Ò¥í¥¢¥«¡ÛºÇ¸å¤Î·èÀï²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ú´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡Û¸ø³«¡ª
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£11¡¿22¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ¸å¤Î·èÀï²ó¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ú´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡Û¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷ÅöÆü¤Ë¤Ï¥¥ã¥¹¥È3¿Í¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÈÇ¥é¥¸¥ª¤òYouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥é¥¸¥ª½Ð±é¼Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£ ¡É¸ÄÀ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ç¥¯¡É ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢ ¡É¸ÄÀ¡É ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô ¡ÉÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¡¢ÎÐÃ«½Ðµ× ¡É¥Ç¥¯¡É ¤¿¤Á¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¡¢Ëâ²¦¤¿¤ëÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëFINAL SEASONÂè8ÏÃ¡ÊÄÌ»»167ÏÃ¡Ë¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ú´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡Û¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¡ÊÄÌ»»166ÏÃ¡Ë¡ÖÁêß·¤¯¤ó¤«¤é¡×¤Ç¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¡á»ÖÂ¼Å¾¸Ì¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤Ó°Õ¼±¤¬¸²ºß²½¤·¡¢¤½¤ÎÂÎ¤ò´°Á´¤Ë¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Ëâ²¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÎÐÃ«½Ðµ× ¡É¥Ç¥¯¡É ¤ÏÀäÂÎÀäÌ¿¤Ë¡£¤½¤³¤ËÍº±Ñ¹â¹»1Ç¯AÁÈ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÃ´Ç¤¤Î¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦Áêß·¾ÃÂÀ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥Ç¥¯¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÇ®¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥Ë¥á ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ï¡¢¼¡²ó11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷²ó¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤ÇºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ú´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡Û¤Ï¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢É¬»à¤ÎÉ½¾ð¤Ç¶î¤±¤Æ¤¤¤¯ÎÐÃ«½Ðµ× ¡É¥Ç¥¯¡É ¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤ÎÊüÁ÷ÅöÆü¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¥é¥¸¥ª¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò±ÇÁü¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëYouTubeÆÃÊÌÈÇ¤¬À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºßËè½µ¶âÍË¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ú²»Àô¡Û¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤ÎWEB¥é¥¸¥ª¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡£¤½¤ÎYouTubeÆÃÊÌÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³²¼Âçµ±¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×Ìò¡Ë¡¢²¬ËÜ¿®É§¡ÊÇú¹ë¾¡¸ÊÌò¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯Ìò¤ÎµÈÌîÍµ¹Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¸å¤Î·èÀï¤ËÄ©¤à¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¤Î·ãÇ®¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÈÌîÍµ¹Ô¤¬±é¤¸¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¤Ï·àÃæ¤Ç¥×¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÈÍº±Ñ¹â¹»¶µ»Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖPresent MIC¤Î¤×¤Á¤ã¤Ø¤ó¤¶¥ì¥Ç¥£¥ª¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤È¡Ö¤×¤Á¤ã¤Ø¤ó¤¶¥ì¥Ç¥£¥ª¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ëÉ¬¸«¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
ÅöÆü¡¢Âè1Éô¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¤ÎÍ¼Êý5¡§00¤«¤é5¡§30¤Þ¤Ç¡¢Âè2Éô¤È¤·¤Æ¤è¤ë6¡§00¤«¤éYouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ú#´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡Û¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
X¡¢TikTok¡¢Instagram¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡×ÉÕ¤¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÅöÆüÀ¸ÇÛ¿®¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ÙÆÃÊÌÈÇ¤Ç¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ú´èÄ¥¤ìÎÐÃ«½Ðµ×¡Û¤È¤¢¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£·àÃæ¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÎÐÃ«½Ðµ× ¡É¥Ç¥¯¡É ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙÂè8ÏÃ¡ÊÄÌ»»167ÏÃ¡Ë¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý5¡§30¤«¤éÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
